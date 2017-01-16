На Николаевщине за выходные в полицию обратились более 750 человек, - оперативная информация

За выходные в ГУ Нацполиции в Николаевской области поступило 757 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 130- с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано 1 хулиганство, 2 ограбления, 53 кражи, 4 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 2 факта незаконного обращения с оружием.

В полицию Николаевской области поступили 7 сообщений о без вести пропавших граждан, разыскано 5 раньше без вести пропавших.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 27 уголовных правонарушений.

Раскрыто 1 ограбление, 5 фактов краж, 1 хулиганство, 4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 2 незаконного обращения с оружием, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.