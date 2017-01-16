В Винницкой области найти убийцу помогла вставная челюсть

Трагедия разыгралась в одном из баров. Вставная челюсть стала уликой.

На берегу Южного Буга рыбак нашел труп мужчины. Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, погибший был без одежды и прикрыт камышом.

"Эксперты зафиксировали на голове и лице погибшего телесные повреждения, повсюду были следы крови. Также были зафиксированы следы волочения тела погибшего. Правоохранители установили, что погибший – 61-летний житель Гайсинского района", – пояснили в полиции.

К поискам преступника привлекли кинологов со служебными собаками, которые привели оперативников к местному бару. Там эксперты зафиксировали следы крови и обнаружили искусственную челюсть, которая вероятно могла принадлежать погибшему.

"В день совершения преступления оба мужчины пошли в местный бар, где за рюмкой праздновали Старый Новый год. После закрытия заведения около часа ночи на улице мужчины поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. В результате подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы. Через некоторое время от полученных повреждений мужчина скончался на месте", – пояснили в полиции.

По словам злоумышленника, испугавшись ответственности, он решил скрыть труп, сняв с него одежду, чтобы имитировать ограбление.