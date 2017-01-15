В николаевской аварии пострадали винницкие копы: подробности ночного ДТП

Как стало известно, во время ночного столкновения патрульного авто Renault Duster и ВАЗ-2112 в центре Николаева пострадали трое полицейских из Винницы.

Об этом «Новостям-N» сообщили в патрульной полиции г. Николаева.

Автомобиль «Рено» и полицейские были на время откомандированы из Винницы в Николаев для усиления охраны общественного порядка.

В настоящее время все трое пострадавших полицейских полностью обследованы, никаких серьезных травм у них не выявлено. Госпитализация ни одном у из полицейских не понадобилась. Одному из патрульных было сделано МРТ, поскольку у него был травмирован позвоночник. На МРТ серьезных повреждений не выявлено.

Водитель автомобиля ВАЗ также отделался ушибами.

Напомним, сегодня ночью в центре Николаева в аварии были травмированы трое полицейских.