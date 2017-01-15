В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

Ночью в воскресенье, 15 января, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве столкнулись полицейский автомобиль Renault Duster и ВАЗ-2112.

Патрульный «Рено» ехал по проспекту, со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Московской. На пересечении с ул. Садовой автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент сзади в полицейское авто на полном ходу врезался ехавший следом ВАЗ.

От мощного удара столкнувшиеся автомобили отлетели на десять метров вперед — практически на перекресток.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель ВАЗа и трое полицейских, ехавших в «Рено». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Оба автомобиля, пишет Новости-Н, получили значительные механические повреждения.

При проверке выяснилось, что водитель ВАЗа, врезавшегося в полицейский автомобиль, был пьян — в крови у него зафиксировано более 2 промилле алкоголя.