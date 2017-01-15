01.01.17 19:002020
В Николаеве на Богоявленском проспекте не разминулись два грузовика
|15.01.17 15:36
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В Николаеве на бывшем проспекте Октябрьском, а ныне Богоявленском, столкнулись два грузовых автомобиля.
Столкновение произошло в районе строительного супермаркета «Эпицентр». Оба грузовика с цистернами двигались в направлении города, сообщают очевидцы.
Как видно на фото грузовик «DAF» прижал отбойнику «MAN». В результате ДТП фуры получили механические повреждения кабин и перекрыли значительную часть дороги.