В Николаеве на Богоявленском проспекте не разминулись два грузовика В Николаеве на бывшем проспекте Октябрьском, а ныне Богоявленском, столкнулись два грузовых автомобиля. Столкновение произошло в районе строительного супермаркета «Эпицентр». Оба грузовика с цистернами двигались в направлении города, сообщают очевидцы. Как видно на фото грузовик «DAF» прижал отбойнику «MAN». В результате ДТП фуры получили механические повреждения кабин и перекрыли значительную часть дороги. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама