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На Николаевщине обокрали депутата

15.01.17 16:52Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

У скандального депутата горсовета украли более $15 000

11 января неизвестные обокрали квартиру депутата Снигиревского горсовета Николая Гончаренко.

Депутат проживает на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Воры воспользовались отсутствием хозяина и проникли в квартиру через окно, пишут Новости-Н.

Добычей злоумышленников стали деньги — 15 800 долларов США.

Вернувшийся вечером домой хозяин обнаружил кражу и обратился с заявлением в милицию.

Открыто уголовно производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины — «Кража».

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