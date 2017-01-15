На Николаевщине обокрали депутата У скандального депутата горсовета украли более $15 000 11 января неизвестные обокрали квартиру депутата Снигиревского горсовета Николая Гончаренко. Депутат проживает на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Воры воспользовались отсутствием хозяина и проникли в квартиру через окно, пишут Новости-Н. Добычей злоумышленников стали деньги — 15 800 долларов США. Вернувшийся вечером домой хозяин обнаружил кражу и обратился с заявлением в милицию. Открыто уголовно производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины — «Кража». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама