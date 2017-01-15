01.01.17 19:002020
На Николаевщине обокрали депутата
|15.01.17 16:52
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У скандального депутата горсовета украли более $15 000
11 января неизвестные обокрали квартиру депутата Снигиревского горсовета Николая Гончаренко.
Депутат проживает на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Воры воспользовались отсутствием хозяина и проникли в квартиру через окно, пишут Новости-Н.
Добычей злоумышленников стали деньги — 15 800 долларов США.
Вернувшийся вечером домой хозяин обнаружил кражу и обратился с заявлением в милицию.
Открыто уголовно производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины — «Кража».