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Сутки в АТО: десятки обстрелов, есть потери

15.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

Сепаратисты вели огонь из всех видов оружия, включая артиллерию и ракетные комплексы

. За минувшие сутки, 14 января, на Донбассе были зафиксированы 60 обстрелов позиций ВСУ, которые потеряли одного человека убитым, еще трое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из минометов были обстреляны Широкино, Марьинка, Славное и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку, из БМП – Новомихайловку и Славное. Кроме того, по Красногоровке вел огонь снайпер.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-мм артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновском, Зайцевому и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцевому, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородском. По Троицкому – БМП", – отметили в штабе.

На Луганском направлении боевики из артиллерии калибра 152 мм обстреливали Новозвановку, из минометов – Новозвановку и Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, из стрелкового оружия и гранатометов – Ореховое и Лобачево. Кроме того, по Станице Луганской вел огонь снайпер.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое – получили ранения.

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