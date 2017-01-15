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Бунтовщики в бразильской тюрьме обезглавили трех заключенных

15.01.17 15:50Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Бразилии произошел уже третий за последние недели крупный бунт в тюрьме.

Заключенные захватили исправительное учреждение "Алькакуз" в городе Натал на северо-востоке Бразилии. По данным полиции, в ходе бунта как минимум трое заключенных были обезглавлены.

"Погибших много. Но мы сейчас просто не может попасть в тюрьму", - признал майор Веллингтон Камило, глава пенитенциарной системы штата Риу-Гранди-ду-Норти. Точных данных о количестве жертв у полиции пока нет.

Камило добавил, что сбежать никому из заключенных не удалось. По его словам, полиция попытается проникнуть в исправительное учреждение с рассветом. Сейчас у здания собрались десятки родственников заключенных, ожидающих информации о своих близких.

Беспорядки начались в субботу днем, когда заключенные, принадлежащие к одной из могущественных преступных группировок, атаковали другую группу арестантов в одном из блоков тюрьмы. Снаружи тюрьмы были слышны взрывы и выстрелы.

Беспорядки в "Алькакузе" стали уже третьим крупным бунтом в Бразилии в этом году. В начале января около 100 заключенных погибли во время столкновений в тюрьмах штатов Амазонас и Рорайма.

Бунты происходили в переполненных и отчасти контролируемых преступными группировками бразильских тюрьмах и раньше. Но в этом году масштабы насилия, в частности, в тюрьме штата Амазонас заставили правительство страны объявить о реформе пенитенциарной системы.

Власти намерены построить еще пять особо охраняемых тюрем и создать специальные подразделения для подавления активности банд в исправительных учреждениях.

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