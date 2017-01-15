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В Санкт-Петербурге во время спектакля задержана актриса Театра.doc Марина Карлышева

15.01.17 13:49Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время спектакля «Неявные воздействия».

Так, стражи порядка приняли сценарные реплики артистки за реальные угрозы самоубийства.

«Актриса Марина Карлышева была задержана во время спектакля «Неявные воздействия», — проинформировали представители пресс-центр Марии Бароновой, координатора Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

Как стало известно, по сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида.

Когда сотрудники полиции узнали, что происходящее являлось частью спектакля, они принесли извинения актрисе и режиссеру и позволили им вернуться на спектакль.

Стоит отметить, что действие спектакля «Неявные воздействия» разворачивается не на сцене, а в городском пространстве. Это может быть улица, торговый центр или даже метро. Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не купят билеты.

В данном спектакле нет разделения на зрителей и актеров. Он делается совместными усилиями, и в рамках проекта все люди равноправные участники.

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