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На Николаевщине автомобили застревают в снегу

15.01.17 09:30Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Спасатели 4 раза оказывали помощь в изъятии автомобилей из снежных заносов.

13-14 января подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза оказывали помощь гражданам в изъятии автомобилей из снежных заносов на автодорогах в Арбузинском, Березнеговатском, Снигиревском районах области и в г. Вознесенск.

Так, сотрудники ГСЧС Арбузинского района помогли изъять из снежного плена ВАЗ-2108.

В 23:50 поступило сообщение в Службу спасения о том, что автомобиль ГАЗ-66 «сел» в снежном заносе на ул. Клочанская пгт Березнеговатое. Автоцистерной, зацепив автотранспорт буксирующие тросом, изъяли ГАЗ из снежного заноса на дорогу. Привлекалось дежурное отделение 9 Государственной пожарно-спасательной части.

Похожий случай произошел в Вознесенске по ул. Садовая. Автомобиль Opel Vectra застрял в снегу и не смог самостоятельно выехать. На помощь привлекалось аварийно-спасательное отделение 12 ГПСЧ на автомобили САРМ-С.

Спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части дважды оказывало помощь гражданам, которые оказались заблокированными в автомобилях в снежных заносовах на участке дороги С-15-19-01 (Снигиревка-Тамарино-Безымяное-Евгеновка) между с. Васильевка и с. Евгеновка. Самостоятельно не смогли проехать Ford Transit и Mersedes 212D и образовали затор, в котором находилось 20 транспортных средств. Буксирующие тросом машины были извлечены из заноса, и обеспечено движение транспорта.

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