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Продавец Mazda 626, находясь в розыске, пришел в сервисный центр МВД за услугой

15.01.17 08:49Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Об этом рассказали в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области

Вчера в сервисные центры МВД Николаевщины обратилось двое посетителей, один из которых находился в розыске по обвинению в совершении кражи, а другой приобрел автомобиль со свидетельством о регистрации, которое разыскивается правоохранителями.

Так, в сервисный центр в г. Николаев прибыл житель Винницкой области, который намеревался продать автомобиль Mazda 626 1988 года выпуска местному жителю. Специалисты центра, получив все необходимые документы для того, чтобы осуществить перерегистрацию легковушки на нового владельца на основании составленного договора.

Однако, перед этим проверили все документы и граждан по имеющимся информационно-поисковыми базам, и в результате в предоставлении административной услуги было отказано. Ведь как выяснилось, продавец обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц», и уже с июля прошлого года находится в розыске в Винницкой области.

Приобрела автомобиль с документами, которые находятся в розыске и жительница Кривоозерского района. Так, гражданка обратилась в сервисный центр МВД в г. Первомайск, чтобы осуществить перерегистрацию ВАЗ-21043 на свое имя и предоставила специалистам свидетельство о предыдущей регистрации автомобиля, которое находится в розыске. Как выяснилось, женщина купила ВАЗ у жителя Одесской области по доверенности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства по этим фактам.

Работники сервисных центров МВД в Николаевской области советуют при покупке автомобиля тщательно проверять все документы, техническое состояние, а также обращаться за консультацией к экспертам. Будьте бдительны при покупке транспортного средства!

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