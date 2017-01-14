В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

13 января примерно в 19:30 в Витовское отделение Корабельного отдела полиции поступило сообщение о совершении тяжкого преступления.

Как сообщает "Новостной Николаев" , заявительница, мать 13-летней девочки, рассказала правоохранителям о том, что ее дочь прибежала домой голая и рассказала, что ее изнасиловали.

Как выяснилось, потерпевшая стала жертвой преступных действий, случайно оставшись наедине с 30-летним бывшим сожителем ее сестры. Мать попросила девочку протопить печь в доме до приезда ее родственников. В это время в дом зашёл и экс-любовник хозяйки дома. Сначала злоумышленник помогал несовершеннолетней, а затем, набросившись на подростка, раздел её и изнасиловал.

"Девочка сопротивлялась, но мужчина не реагировал на её просьбы остановиться", - говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Воспользовавшись случаем, потерпевшая сумела вырваться от насильника и, не успев даже забрать свою одежду, побежала домой, где и рассказала обо всем произошедшем матери.

На месте происшествия правоохранители, разыскав в доме преступника, еще и не допустили взрыва газа, так как насильник, поняв, что его жертва сбежала, зажег огонь и, поставив на газовую плиту емкость с водой, заснул. На момент приезда полиции вся дом был в дыму от посуды, который уже плавился, и в помещении ощущался стойкий запах газа.

Злоумышленника, который находился в состоянии опьянения, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Насильнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины «Изнасилование», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Избирается мера пресечения. Продолжаются соответствующие исследования.