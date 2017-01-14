Верхний банер

В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

14.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

13 января примерно в 19:30 в Витовское отделение Корабельного отдела полиции поступило сообщение о совершении тяжкого преступления.

Как сообщает "Новостной Николаев" , заявительница, мать 13-летней девочки, рассказала правоохранителям о том, что ее дочь прибежала домой голая и рассказала, что ее изнасиловали.

Как выяснилось, потерпевшая стала жертвой преступных действий, случайно оставшись наедине с 30-летним бывшим сожителем ее сестры. Мать попросила девочку протопить печь в доме до приезда ее родственников. В это время в дом зашёл и экс-любовник хозяйки дома. Сначала злоумышленник помогал несовершеннолетней, а затем, набросившись на подростка, раздел её и изнасиловал.

"Девочка сопротивлялась, но мужчина не реагировал на её просьбы остановиться", - говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Воспользовавшись случаем, потерпевшая сумела вырваться от насильника и, не успев даже забрать свою одежду, побежала домой, где и рассказала обо всем произошедшем матери.

На месте происшествия правоохранители, разыскав в доме преступника, еще и не допустили взрыва газа, так как насильник, поняв, что его жертва сбежала, зажег огонь и, поставив на газовую плиту емкость с водой, заснул. На момент приезда полиции вся дом был в дыму от посуды, который уже плавился, и в помещении ощущался стойкий запах газа.

Злоумышленника, который находился в состоянии опьянения, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Насильнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины «Изнасилование», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Избирается мера пресечения. Продолжаются соответствующие исследования.

Похожие новости

14.01.17 19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

14.01.17 19:20200 000 гривен из бабушкиного кошелька

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

14.01.17 15:55Николаевцам покажут, как голосуют на сессиях депутаты

13.01.17 15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

19:30Жители бьют тревогу: в Одессе орудует опасная банда педофилов

19:20200 000 гривен из бабушкиного кошелька

19:10В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

18:55Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

18:45Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

18:25Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке

18:10Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека

18:00«Горячая линия» губернатора

17:50Куда уходили бюджетные деньги в регионах Украины в 2016 году

17:47Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине

17:40В Миколаївському зоопарку відбулося традиційне свято

17:35Аваков наградил огнестрельным оружием депутата, состоящего на учете у психиатра

17:31Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

17:10Это вам не игрушки!

17:08МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» 21 января проведут контрольный матч в Совиньоне

16:59Пополнение в Одесском зоопарке: на свет появился детеныш камерунских овец

16:45В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

16:35Муженко сообщил ОБСЕ об увеличении обстрелов со стороны оккупантов

16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 20:002090

Губернатор Николаевщины поздравил жителей области с Новым годом

31.12.16 20:182330

В Крыму без света семь тысяч человек

31.12.16 20:222180

В возрасте 106 лет умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг

31.12.16 20:352320

Нардеп от БПП Корнацкий анонсировал разделение Украины, так как «нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей»

Самые читаемые

05.01.17 14:0057810

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278890

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336740

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама