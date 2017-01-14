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В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

14.01.17 16:45Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 13 января, полиция штата Южная Каролина сообщила, что похищенная 18 лет назад новорожденная Камия Мобли найдена живой и здоровой. Все это время она жила в семье похитительницы, которую зовут Глория Уильямс, и считала ее своей матерью.

Эта история превратилась в некий многосерийный сериал благодаря американским СМИ. В июле 1998 года в медицинском центре университета Джексонвилла родила девочку несовершеннолетняя Шанара Мобли.

Утром 10 июля к ней в палату зашла женщина, которая представилась социальный работник. Она провела с Шанарой и новорожденной Камией около пяти часов. Затем заявила, что у младенца температура и ее нужно обследовать. Она взяла малышку, вышла с ней из палаты и исчезла.

Ее никто не остановил. Оказалось, медперсонал считал, что она — родственница Мобли. Отец Камии в то время находился в тюрьме — отбывал срок за наркотики. После похищения дочери ему увеличили срок заключения, поскольку было установлено, что девочка была зачата, когда Шанаре было всего 15 лет. По словам шерифа, это «нормальная 18-летняя женщина», с ее здоровьем все в порядке.

Семья Мобли наняла адвокатов, чтобы судиться с медицинским центром. В 2000 году суд обязал больницу выплатить Шанаре 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации.

Мобли не прекращали искать Камию. Было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая помогла бы найти девочку. За 18 лет поисков полиция получила более двух с половиной тысяч сообщений о возможном месте нахождения Камии.

51-летнюю Глорию Уильямс арестовали. Ей грозит строгое наказание.

Пока не ясно, с какой семьей решит жить Камия.

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Суббота, 14.01.2017

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