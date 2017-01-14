В России 9-летнего школьника нашли повешенным дома после просмотра мультиков

Накануне в Екатеринбурге произошло ЧП: в районе ВИЗ был обнаружен повешенным учащийся третьего класса одной из местных школ Александр Б. Мальчика обнаружил висящим в петле его отец, который в этот момент тоже находился дома.

Мужчина пояснил, что он пришел с работы, а сын в этот момент смотрел мультики. Поздоровавшись с ребёнком, отец отправился к себе в комнату, а спустя час обнаружил мальчика висящем на шнурке, привязанном к турнику.

Мужчина сразу вызвал скорую помощь, однако мальчик был уже мертв.

Представители полиции выяснили, что в школе ребёнок характеризуется очень положительно, на учёте ПДН семья не состояла.

Кроме того, по словам родителей, их сын не имел страницы в соцсетях и никаких конфликтов ни со сверстниками, ни с учителями у него не было.

Отец мальчика, по словам источника в полиции, считает, что он залез в петлю в результате несчастного случая, однако следователи всё равно отрабатывают версию доведения до самоубийства.

В областном управлении СК РФ подтвердили смерть ребёнка, и пояснили что в настоящее время разбираются в обстоятельствах гибели малолетнего.

Рассматривается несколько версий произошедшего. Одна из версий, которую следователи считают приоритетной, — несчастный случай. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.