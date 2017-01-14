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Истребитель разбился в Таиланде во время авиашоу для детей

14.01.17 13:26Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Боевой истребитель разбился в Таиланде во время авиашоу для детей, сообщает портал Bangkok Post.

Инцидент произошел на юге страны в городе Хатъяй в 09:27 по местному времени (05:27 мск).

День детей традиционно отмечается в Тайланде во вторую субботу января. В честь праздника местные власти разрешили устроить авиашоу с участием боевых самолетов.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen выполнял в небе фигуру, но потом, по неустановленным пока причинам, рухнул на взлетно-посадочную полосу и погиб. Пилот истребителя скончался. Никто из зрителей авиашоу не пострадал.

Сразу после этого трагического инцидента аэропорт закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы, а всех зрителей эвакуировали. Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, перенаправлялись в соседние воздушные гавани до момента ликвидации последствий аварии.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча выразил семье погибшего летчика свои глубочайшие соболезнования. И хотя ВВС Таиланда попросили очевидцев произошедшего не публиковать видео катастрофы в Сети из уважения к родственникам погибшего пилота, ролик, запечатлевший момент падения самолета, уже появился в Интернете.

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