Чиновники морехозяйственного комплекса незаконно наняли частную охрану

Сотрудники СБУ разоблачили факт нанесения государству убытков руководством одного из морехозяйственных комплексов региона.

Как сообщили в пресс-группе СБУ Украины в Николаевской области, оперативники установили, что чиновники безосновательно провели открытые торги для получения услуг по охране объектов у частной структуры. В соответствие с постановлением КМ Украины, охрана государственных структур осуществляется исключительно подразделениями полиции охраны.

Сотрудники спецслужбы также установили, что частная фирма вдвое завысила расценки в сравнении со средними на рынке, а также предоставила документы на лиц, не являющихся ее работниками. Вследствие указанных действий должностных лиц, в течение месяца охрану объектов комплекса осуществляли представители 3 структур – режимного подразделения предприятия, полиции охраны и частной фирмы.

Чиновники успели перечислить на счет последней 870 тисяч гривен ежемесячной оплаты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное следствие.