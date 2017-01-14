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Родственники погибших николаевских дорожников требуют компенсации от виновника ДТП

14.01.17 12:20Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 13 января, прокуратура огласила обвинительный акт в отношении Дмитрия Кононенко, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть четырех коммунальщиков.

Как пишет сайт "ПН", родственники погибших потребовали моральной компенсации, которая в общей сумме составляет около семи миллионов гривен. Согласно зачитанному прокурором Артемом Петренко обвинительному акту, Кононенко будучи в состоянии алкогольного опьянение двигался на своем «BMW» со значительным превышением скорости. Он мог избежать столкновения и автомобиль находился в исправном состоянии. Вместе с ним в салоне еще находилось двое пассажиров. После столкновения Кононенко сбежал с места ДТП. Гособвинение вменяет ему совершение уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») и ч. 1 ст. 129 УК («Оставление в опасности»).

Также присутствующие потерпевшие заявили о гражданском иске с требованием от Кононенко выплатить моральный ущерб и связанные с судебным разбирательством другие расходы. В общем сумма заявленная сумма составила более семи миллионов гривен.

Сам Кононенко заявил, что он признает свою вину и готов давать показания. Также он признает иск потерпевших, но у него нет такой большой суммы денег. Адвокат Аркадий Киркоян сообщил, что родители Кононенко готовы помочь потерпевшим, но у них нет таких больших денег. Потерпевшие ответили, что готовы принять помощь через своих представителей.

В ходе заседания также определили порядок исследования доказательств. Сначала суд заслушает потерпевших и свидетелей, потом приступит к изучению письменных доказательств, а после этого показания будет давать Дмитрий Кононеко.

В суде дали свои показания присутствующие потерпевшие, кроме двух, которые не смогли прийти на заседание. В итоге судья Дмитрий Никитин огласил перерыв. На следующем заседании должны заслушать оставшихся потерпевших и свидетелей по делу.

Напомним, 15 сентября в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба.

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