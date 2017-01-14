Сутки в АТО: 62 обстрела, один военный ранен

На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм сепаратисты вели огонь по Новозвановке и Троицкому.

За минувшие сутки сепаратисты 62 раза обстреливали позиции сил АТО на Донбассе, один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Водяное.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Гнутово, Талаковке, Павлополю, Водяному, Березовому, Новотроицкому. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы, а по Широкино и Марьинке - БМП.

На Донецком направлении по Верхнеторецкому сепаратисты вели огонь из 122-мм артиллерии и 82 мм минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке били из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер. На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм сепаратисты вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару – из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановке, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.

В свою очередь, в ДНР заявляют, что украинские военные открывали огонь по их позициям за неделю почти 5 тысяч раз.