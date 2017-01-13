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В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

13.01.17 20:45Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Заводской районный суд Николаева приговорил к трем годам заключения с испытательным сроком в два года местного жителя, который пытал несовершеннолетнего.

Как пишет сайт "ПН", об этом говорится в соответствующем приговоре суда. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины.

«В результате пытки, согласно заключению эксперта, у несовершеннолетнего были телесные повреждения в виде химических ожогов с явлениями некроза передней поверхности обеих коленных суставов, возникновение которых сопровождалось длительной, особенно мучительной болью. Кроме того, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы после «наказание солью» несовершеннолетний страдал посттравматическим стрессовым расстройством», - говорится в приговоре суда.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью, искренне раскаялся. По его словам, такое наказание он применил, так как его самого в детстве так наказывали.

Травмы ребенка были обработаны сразу, однако через некоторое время пришлось провести пересадку кожи.

«Ребенок простоял на коленях в период с 19:00 до 12:00 следующих суток. При этом ребенок пил воду, поскольку он заранее поставил рядом с собой бутылку с водой. На соли ребенок стоял не все время, поскольку около 01:00 часа ночи он уснул, и его перенесли на кровать. В 08:00 утра он проснулся, ему дали поесть и снова поставили на соль. При этом отметил, что потерпевший мог прекратить стояние на соли, если бы признал свою вину. После получения признания от ребенка, ему дали поесть и поспать», - говорится в приговоре.

Если верить словам обвиняемому, всего ребенок простоял на коленях около 10 часов. При назначении наказания обвиняемому суд учел степень тяжести совершенного преступления, данные о личности обвиняемого, который ранее осуждался, холост, по месту жительства характеризуется посредственно.

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