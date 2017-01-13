Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

Сегодня, 13 января, в Броварах под Киевом 16-летняя студентка-россиянка лишила жизни 61-летнюю бабушку, к которой приехала в гости. О трагедии передает пресс-служба полиции Киевской области.

Девушка вместе с товарищем - 18-летним парнем из местных - набросились на старушку прямо у нее дома. Они нанесли жертве около 30 ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди подожгли квартиру.

Прибывшие на пожар спасатели обнаружили в ванной под грудой одежды труп и сообщили о находке в полицию. Следователи быстро раскрыли дело и задержали подозреваемых.