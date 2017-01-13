Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

Начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что уже сегодня или в понедельник к виновным в перестрелке в Княжичах будут применены меры дисциплинарного реагирования.

Расследование по инциденту с сотрудниками правоохранительных органов в Княжичах завершено, виновных привлекут к ответственности, сообщил заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

«На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования», — цитирует Вакуленко ukranews.com.

Вакуленко подчеркнул, что в пятницу или в понедельник руководств Нацполиции примет меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции. Количество виновных в инциденте Вакуленко не уточнил.

В минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье «убийство».

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны.

Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.