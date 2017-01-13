В снегу на Николаевщине продолжают застревать автомобили

За сутки спасатели трижды оказывали помощь в освобождении автомобилей из снежных заносов

За минувшие сутки, 12 января, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды оказывали помощь гражданам в освобождении автомобилей из снежных заносов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, первый случай произошел в Новобугском районе в с. Добрая Воля. Спасатели привлекались для извлечения грузового автомобиля «VOLVO» и автомобиля «Газель».

В 20:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль «ТАТА» застрял в снежном сугробе на трассе Первомайск-Доманевка в Первомайском районе.

Третий эпизод произошел в Снигиревском районе на трассе Снигиревка-Березнеговатое. Здесь в снежном плену оказался автомобиль «ВАЗ-2106».

Всего за сутки спасатели оказали помощь 7 гражданам. Все автомобили были отбуксированы на безопасный участок дороги, и водители смогли самостоятельно продолжить движение.