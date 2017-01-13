Бурная фантазия: юная жительница Николаева потеряла мобильный телефон и, боясь родительского гнева, придумала историю об ограблении

13.01.17 12:45Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

За выдумку несовершеннолетней будут отвечать ее родители

13-летняя девочка, потеряв мобильный телефон и опасаясь реакции родителей, придумала историю о совершении в отношении нее разбойного нападения. В связи с тем, что девочка является несовершеннолетней, ответственность за предоставленное ею заведомо ложное сообщение о преступлении будут нести ее родители.

Ранее сообщалось о том, что 11 января 2017 года в Центральном районе Николаева, возле дома №15 по ул. 2-я Песчаная, неизвестный мужчина, угрожая 13-летней девочке ножом, отобрал у нее мобильный телефон.

Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что девочка придумала эту страшную историю. Потеряв свое средство связи, она не знала, как рассказать об этом родителям, поэтому и решила пожаловаться на совершение в отношении себя преступных действий.

В связи с тем, что «потерпевшая» еще не достигла 16-летнего возраста и не подпадает в этом случае под действие Уголовного кодекса Украины, то за ее поступок будут нести ответственность ее родители.

Так, полицейскими составлен административный материал по признакам ст.184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», что влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что за предоставление заведомо ложной информации о совершении преступления предусмотрена ответственность. И если лицо, совершившее указанные противоправные действия, не достигло 16-летнего возраста, то под действие административного законодательства подпадают те взрослые, которые отвечают за воспитание несовершеннолетнего правонарушителя. В других случаях наступает уже уголовная ответственность, предусмотренная ст.383 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о преступлении». Санкция статьи - наложение наказания от исправительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет.

Похожие новости

11.01.17 20:47В Николаеве неизвестный, угрожая ножом, отобрал у школьницы телефон

04.01.16 18:24В Николаеве ночью ограбили гражданина США

12.05.15 12:42Закон о запрете военнослужащим пользоваться мобильными в зоне АТО прошел первое чтение

29.07.14 11:45Функционирование антикоррупционного сервиса "Пульс" в Заводском районе Николаева

11.09.12 09:00Более 14 миллионов украинцев пользуются интернетом с телефона

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:31Нацбанк срочно продает $100 млн, чтобы удержать курс гривны

13:24Николаевцы, будьте осторожны! В соседнюю область завезли российский "Боярышник"

13:15Николаевский художник нарисовал родной город на окнах

13:06В снегу на Николаевщине продолжают застревать автомобили

12:59В праздники украинцам продавали просроченную еду и фальсификат

12:45Бурная фантазия: юная жительница Николаева потеряла мобильный телефон и, боясь родительского гнева, придумала историю об ограблении

12:34В Украине хотят реабилитировать ОУН-УПА. Еврейские организации против

12:22На Николаевщине вдоль железной дороги вандалы срубили почти 500 деревьев

12:13Израиль отказал в гражданстве репатриантам из Украины, больным ВИЧ

12:00Проходивший мимо открытых ворот николаевец поживился чужим имуществом

11:47В легендарной Трое обнаружена смертельно опасная древняя инфекция

11:35На месте пожара в селе на Вознесенщине спасатели обнаружили тело погибшего мужчины

11:28Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На Николаевщине усилится ветер

11:19Ученые рассказали, сколько длится женское счастье

11:12Жуткое ДТП в Южноукраинске: автомобиль вдребезги, четверо человек в больнице

11:04И стар, и млад: николаевцы опять попались на удочку интернет-мошенников

10:50Украина оказалась в тройке самых дешевых для жизни стран мира

10:43Подомовые тарифы в Николаеве не подняли - вопрос отложили до следующего раза

10:37Николаевские спасатели провели беседу с рыбаками на Намыве (ВИДЕО)

10:23В Украине хотят исключить из обязательной школьной программы физику, химию и точные науки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.12.16 13:396170

Что подарить маме на Новый год

30.12.16 13:592100

На корпоративе у Порошенко подрались народные депутаты. Уходили через черный вход

30.12.16 14:141990

Сутки в АТО: Ранены трое бойцов ВСУ

30.12.16 14:472290

Николаев — бывший город акаций

Самые читаемые

05.01.17 14:0057410

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216090

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710200

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278320

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама