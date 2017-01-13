Бурная фантазия: юная жительница Николаева потеряла мобильный телефон и, боясь родительского гнева, придумала историю об ограблении

За выдумку несовершеннолетней будут отвечать ее родители

13-летняя девочка, потеряв мобильный телефон и опасаясь реакции родителей, придумала историю о совершении в отношении нее разбойного нападения. В связи с тем, что девочка является несовершеннолетней, ответственность за предоставленное ею заведомо ложное сообщение о преступлении будут нести ее родители.

Ранее сообщалось о том, что 11 января 2017 года в Центральном районе Николаева, возле дома №15 по ул. 2-я Песчаная, неизвестный мужчина, угрожая 13-летней девочке ножом, отобрал у нее мобильный телефон.

Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что девочка придумала эту страшную историю. Потеряв свое средство связи, она не знала, как рассказать об этом родителям, поэтому и решила пожаловаться на совершение в отношении себя преступных действий.

В связи с тем, что «потерпевшая» еще не достигла 16-летнего возраста и не подпадает в этом случае под действие Уголовного кодекса Украины, то за ее поступок будут нести ответственность ее родители.

Так, полицейскими составлен административный материал по признакам ст.184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», что влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что за предоставление заведомо ложной информации о совершении преступления предусмотрена ответственность. И если лицо, совершившее указанные противоправные действия, не достигло 16-летнего возраста, то под действие административного законодательства подпадают те взрослые, которые отвечают за воспитание несовершеннолетнего правонарушителя. В других случаях наступает уже уголовная ответственность, предусмотренная ст.383 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о преступлении». Санкция статьи - наложение наказания от исправительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет.