На Николаевщине вдоль железной дороги вандалы срубили почти 500 деревьев

Злоумышленники нанесли государству материальный ущерб в размере почти 700 тысяч гривен. Проводятся первоочередные следственные действия, предпринимаются меры по установлению и задержанию браконьеров.

На днях в Первомайский ОП ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от руководства Подольской дистанции защитных насаждений Регионального филиала Одесской железной дороги о вырубке деревьев в лесополосе, расположенной на перегоне «Каменный Мост-Конецполь».

Как выяснилось, 5 января работниками производственного подразделения указанного государственного предприятия, во время обхода территории обслуживания, в лесополосе, расположенной вблизи железнодорожной колеи, на 213-215 км и 246-250 км перегона «Каменный Мост-Конецполь» был выявлен факт незаконной вырубки деревьев - всего 474 штуки. По подсчетам госучреждения, указанными противоправными действиями государству нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч гривен.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.246 УК Украины «Незаконная порубка леса», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого, сообщили в Первомайском отделе полиции ГУ НП Николаевской области.

Продолжается досудебное следствие, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского,29 или по телефонам (05161)7-52-02, 102.