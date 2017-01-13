На Николаевщине разыскали пятерых без вести пропавших, - оперативная информация

13.01.17 10:03Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 423 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 86 - с признаками уголовных преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации ведомства.

Так, на территории области зарегистрировано 1 разбойное нападение, 2 грабежа, 1 хулиганство, 37 краж, 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 2 незаконных обращения с оружием.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 22 уголовных преступлений.

В полицию Николаевской области поступило 2 сообщений о без вести пропавших гражданах, разыскано 5 ранее без вести пропавших, среди которых 2 несовершеннолетних.

Раскрыто 7 фактов краж, 4 факта связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 1- незаконного обращения с оружием

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Пятница, 13.01.2017

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