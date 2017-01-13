На месте пожара в селе на Вознесенщине спасатели обнаружили тело погибшего мужчины

Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Ночью в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме по ул. Космонавтов с. Дмитровка Вознесенского района. Спасателей вызвала родственница хозяина.

На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что хозяин вместе с товарищем навеселе легли спать, включив рядом с кроватью электрообогреватель. Ночью один из них проснулся и увидел, что начался пожар. Мужчина растерялся и первым делом побежал к родственникам хозяина, 1949 г. р.. Те и позвонили на 101.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено все помещение. Пожарные боролись с огнем больше двух часов. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Хозяин дома погиб.

По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.