На месте пожара в селе на Вознесенщине спасатели обнаружили тело погибшего мужчины

13.01.17 11:35Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Ночью в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме по ул. Космонавтов с. Дмитровка Вознесенского района. Спасателей вызвала родственница хозяина.

На место происшествия выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что хозяин вместе с товарищем навеселе легли спать, включив рядом с кроватью электрообогреватель. Ночью один из них проснулся и увидел, что начался пожар. Мужчина растерялся и первым делом побежал к родственникам хозяина, 1949 г. р.. Те и позвонили на 101.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено все помещение. Пожарные боролись с огнем больше двух часов. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Хозяин дома погиб.

По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Похожие новости

12.01.17 14:32В Николаеве загорелась маршрутка

09.01.17 12:44В Николаеве по неизвестной причине загорелся автомобиль на стоянке

03.10.15 11:01Пожар на заправке в Николаеве тушили 42 спасателя и 13 единиц техники (видео)

13.04.12 18:11Причины пожара в «Монархе» выясняются

27.03.09 14:24Житель поселка Мигия Николаевской области неумышленно сжег дом брата

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:31Нацбанк срочно продает $100 млн, чтобы удержать курс гривны

13:24Николаевцы, будьте осторожны! В соседнюю область завезли российский "Боярышник"

13:15Николаевский художник нарисовал родной город на окнах

13:06В снегу на Николаевщине продолжают застревать автомобили

12:59В праздники украинцам продавали просроченную еду и фальсификат

12:45Бурная фантазия: юная жительница Николаева потеряла мобильный телефон и, боясь родительского гнева, придумала историю об ограблении

12:34В Украине хотят реабилитировать ОУН-УПА. Еврейские организации против

12:22На Николаевщине вдоль железной дороги вандалы срубили почти 500 деревьев

12:13Израиль отказал в гражданстве репатриантам из Украины, больным ВИЧ

12:00Проходивший мимо открытых ворот николаевец поживился чужим имуществом

11:47В легендарной Трое обнаружена смертельно опасная древняя инфекция

11:35На месте пожара в селе на Вознесенщине спасатели обнаружили тело погибшего мужчины

11:28Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На Николаевщине усилится ветер

11:19Ученые рассказали, сколько длится женское счастье

11:12Жуткое ДТП в Южноукраинске: автомобиль вдребезги, четверо человек в больнице

11:04И стар, и млад: николаевцы опять попались на удочку интернет-мошенников

10:50Украина оказалась в тройке самых дешевых для жизни стран мира

10:43Подомовые тарифы в Николаеве не подняли - вопрос отложили до следующего раза

10:37Николаевские спасатели провели беседу с рыбаками на Намыве (ВИДЕО)

10:23В Украине хотят исключить из обязательной школьной программы физику, химию и точные науки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.12.16 13:396170

Что подарить маме на Новый год

30.12.16 13:592100

На корпоративе у Порошенко подрались народные депутаты. Уходили через черный вход

30.12.16 14:141990

Сутки в АТО: Ранены трое бойцов ВСУ

30.12.16 14:472290

Николаев — бывший город акаций

Самые читаемые

05.01.17 14:0057410

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216090

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710200

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278320

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама