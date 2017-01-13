Проходивший мимо открытых ворот николаевец поживился чужим имуществом

Николаевские правоохранители задержали вора, который обокрал жителя Центрального района Николаева

В полицию обратился 41-летний мужчина с заявлением о том, что с территории его домовладения исчезли мобильный телефон, электроинструменты и система для подкачки воды.

Выяснилось, что дома у заявителя проводятся ремонтные работы, и строитель забыл закрыть ворота, чем и воспользовался злоумышленник. Сумму нанесенного ущерба потерпевший оценил в 15 тысяч грн.

Оперативники установили личность вора - 28-летнего местного жителя. Принимаются меры по возвращению имущества владельцу.

По словам злоумышленника, проходя мимо дома заявителя, он увидел через забор, что во дворе никого нет, но находится имущество, которым можно поживиться.

Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.