Внимание! Разыскивается несовершеннолетний, пропавший без вести

13.01.17 07:40Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Николаевским отделением Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение Кондрученка Дениса Игоревича, 2003 года рождения.

Примерно в 15:30 ч. 11 января 2017 года несовершеннолетний ушел с места своего проживания по адресу: Николаевская область, Николаевский район, пгт Ольшанское, ул. Константина Ольшанского и до настоящего времени не вернулся.

Приметы без вести пропавшего: рост 142 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы прямые короткие, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой маленький, губы тонкие, уши большие оттопыренные.

Был одет: куртка зимняя, болоневая, черного цвета, шапка зеленого цвета, свитер трикотажный синего цвета, гольф трикотажный темно-серого цвета, ботинки синего цвета.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего, сообщить в Николаевское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (066) 537-79-83; (093) 254-18-36, 102.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области

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Пятница, 13.01.2017

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