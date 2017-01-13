И стар, и млад: николаевцы опять попались на удочку интернет-мошенников

13.01.17 11:04Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Доверившись телефонным собеседникам, жители потеряли свои сбережения. По факту мошеннических действий начаты уголовные производства по признакам ч. 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, в Центральный отдел полиции Николаева обратилась 24-летняя местная жительница, которая сообщила, что на Интернет-сайте она заказала детскдатка на банковский счет, указанный собеседником, а когда решила еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.

Аналогичный случай произошел с 54-летней жительницей Заводского района Николаева. Женщина сообщила правоохранителям, что, заказав женское пальто через сайт, стала жертвой мошенничества. Заявительница перечислила за товар 5 000 гривен, но так его и не получила.

А 65-летний местный житель, пытаясь приобрести через сайт купли-продажи телевизор, потерял 8 750 гривен.

40-летний житель Вознесенска рассказал полицейским, что разместил в Интернете объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, по которым можно связаться с хозяином, и шла речь о денежном вознаграждении. Вскоре на мобильный заявителя позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы нашел пропажу. На радостях, не проверив полученную информацию, заявитель перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 000 гривен. А уже потом, когда пытался снова связаться с «дружелюбным гражданином», то связь с номером мобильного оператора была потеряна.

В полицию Очаковского района обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Так, заявительнице позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 3 200 гривен.

76-летняя жительница Заводского района областного центра сообщила правоохранителям, что на ее мобильный позвонил неизвестный, который, представившись работником полиции, сообщил, что ее зять якобы задержан за совершение уголовного преступления и для «решения» вопроса нужно оплатить 1 500 гривен. Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, перечислила средства на указанный собеседником счет, а уже потом позвонила родственнику и узнала, что он находится дома и с ним все в порядке.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Устанавливаются личности злоумышленников.

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