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«Заміновано Дельта-Лоцман!..» Тепер поліція встановлює особу «мінера»

12.01.17 19:07Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

12 січня близько 13:10 на електронну адресу ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення про замінування філії «Дельта-Лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію установи. Пристроїв, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, виявлено не було. Розпочато кримінальне провадження, особа «мінера» встановлюється.

На місце події виїжджали служби екстреного виклику: правоохоронці, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Поліцейські оточили район можливої небезпеки, евакуювали працівників підприємства та забезпечили охорону публічної безпеки на прилеглій території.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Встановлюється особа, яка надала неправдиве повідомлення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

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