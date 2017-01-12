Причиной пожара в николаевской пятиэтажке стало короткое замыкание

Николаевские спасатели ликвидировали пожар квартиры в пятиэтажном жилом доме

В Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Мореходная Заводского района Николаева. Спасателей вызвали соседи.

По указанному адресу выехали два отделения 3 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытию было установлено, что горение началось под полом и распространилось по комнате. Благодаря предпринятым мерам, пожарные уберегли жилье от уничтожения и не допустили переброски огня на соседние помещения. Пожар на площади 15 кв. м был локализован и ликвидирован.

Для тушения привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.