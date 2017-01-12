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Открытый люк-подснежник на Пограничной

12.01.17 14:36Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

О люке присыпанном снегом, а значит – замаскированном, предупреждает горожан Евгения Жукова в Facebook. Находится он на улице Пограничной.

Об этом сообщает "Новостной Николаев"

Опасность провалиться – вполне реальна. И спасут ли вас, как недавно провалившуюся в открытый канализационный люк девчонку, — тот еще вопрос.

Вот что пишет Евгения:

«Вот это, шо на фото, это такой себе открытый колодец-подснежник.

Это бульварная часть ул. Пограничная, пересечения с ул. Гражданская. Рисковать его откапывать не стала, он ооочень глубокий он, если упасть туда, спасать, скорее всего, уже будет некого ((( Стоит не накрытый крышкой люка уже эннное количество лет, даже десятилетий.

На фото видно, что в нескольких сантиметрах от него вытоптана дорожка, а все потому, что именно там находится пешеходный переход с обоих сторон бульвара. В общем, очень опасный открытый колодец, особенно сейчас, когда его присыпало.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!»

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