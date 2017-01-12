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В Николаеве загорелась маршрутка

12.01.17 14:32Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские спасатели ликвидировали пожар маршрутного такси

Утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара автомобиля ГАЗ, который двигался по маршруту №112, в районе ул. Софиевская Центрального района Николаева. Спасателей вызвал водитель, который в момент езды заметил дым.

На вызов отправился дежурный караул 1 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что загорелась панель приборов, и существует угроза распространения огня. Силами пожарных пожар локализован и ликвидирован на площади 0,5 кв. м.

В результате происшествия пассажиры, которые находились в маршрутном такси, не пострадали - все самостоятельно вышли на улицу.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

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