29.12.16 16:311860
В Николаеве загорелась маршрутка
|12.01.17 14:32
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Николаевские спасатели ликвидировали пожар маршрутного такси
Утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара автомобиля ГАЗ, который двигался по маршруту №112, в районе ул. Софиевская Центрального района Николаева. Спасателей вызвал водитель, который в момент езды заметил дым.
На вызов отправился дежурный караул 1 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что загорелась панель приборов, и существует угроза распространения огня. Силами пожарных пожар локализован и ликвидирован на площади 0,5 кв. м.
В результате происшествия пассажиры, которые находились в маршрутном такси, не пострадали - все самостоятельно вышли на улицу.
Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области