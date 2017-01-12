Николаевские спасатели продолжают вызволять автомобили из снежных ловушек (ВИДЕО)

Фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Спасатели продолжают оказывать помощь гражданам, которые попали в ловушки зимней стихии

За прошедшие сутки сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды оказывали подобную помощь.

Так, в 11:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге в районе Киселевского сельского совета Снигиревского района застряли 2 легковых автомобиля и автобус ПАЗ с пассажирами. Из-за снежных заносов транспортные средства не могут самостоятельно двигаться. Сотрудники 24 Государственной пожарно-спасательной части отбуксировали на безопасный участок дороги все транспортные средства, в которых находились 27 человек, в том числе 6 детей.

В этот же день в 21:10 спасателям сообщили о том, что в снежном сугробе на автодороге «Братское-Гановка» застрял легковой автомобиль, в котором находились три человека. Сотрудники 10 Государственной пожарно-спасательной части по охране Братского района вытащили машину из снежного плена, и водитель смог продолжить движение.