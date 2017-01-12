Николаевские активисты спасли упавшую в открытый люк собаку

Животное в открытом люке на территории Заводского района по ул. Лесковой обнаружила вчера вечером жительница Николаева Евгения Жукова, когда выгуливала своих четвероногих питомцев

Девушка сначала обратилась на 101, но там ей дали номер администрации, и сказали, что позвонить туда она сможет лишь завтра утром около 9.00, а относительно того, чтобы «достать собаку» -это, мол, вообще под вопросом.

В отчаянье Евгения бросила клич о помощи в соцсети Фейсбук, и в считанные минуты на него отреагировали активисты «Снежного патруля», пишет "БлинКом". Также на место ЧП прибыла и машина патрульной полиции.

На разрешение проблемной ситуации активистам понадобилось всего 25 минут.