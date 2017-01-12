Мошенники разработали специальные "зимние" схемы для угона автомобилей

А в Днепровском районе столицы украли даже маршрутный автобус.

Судя по информации на сайте Нацполиции, сотрудники правоохранительных структур практически ежедневно задерживают автоугонщиков. Но при этом количество угонов не уменьшается. Эксперты рассказали "КП в Украине" о типичных угонах автомобилей, которые происходят исключительно зимой, и о том, как обезопаситься от них.

Угоняют, пока хозяин бегает за запасным ключом

Одна из типичных схем мошенников работает так: водитель с утра пораньше выходит, чтобы почистить машину от снега. Открывает автомобиль брелком нештатной сигнализации, садится за руль, заводит машину, и покидает салон, захлопнув за собой дверь. Дочистив машину и смахнув еще раз снег с фар, хозяин авто дергает ручку за ручку водительской двери и обнаруживает, что центральный замок закрылся, а ключ находится в замке зажигания.

Большинство водителей в такой ситуации мчатся домой, за запасным ключом, - рассказывает автоэксперт Леонид Куценко. Пока водитель возвращается со вторым ключом, машину уже угнали. Что же происходит, пока автовладельца нет? Код сигнализации был считан автоугонщиком когда владелец открывал машину. Когда водитель обметал машину – ее закрыли, и пока владелец бегал за ключом – открыли и угнали.

Эксперты советуют держать отдельно ключ зажигания и брелок сигнализации и всегда держать телефон при себе. Кроме того, если машина закрылась с ключами в замке, место стоянки нельзя покидать ни в коем случае. Куда позвонить в такой ситуации? В первую очередь тому, кто может принести запасной ключ. Если у автомобиля спутниковая противоугонная система – оператору. Если страховой полис включает в себя услуги помощи на дороге - звоните в страховую компанию и требуйте, чтобы приехали специалисты. Если у вас вообще ничего кроме "Автоцивилки" нет, то заранее вбейте в память мобильного телефона номер любой компании, оказывающей помощь на дорогах.

Еще одни "зимний" способ – машину угоняют от гаража. Методика проста: как только водитель выезжает из гаража и отправляется закрывать ворота, естественно, не заглушив при этом мотор, угонщик прыгает в салон авто и уезжает в неизвестном направлении.

Как этого избежать? Не оставлять в автомобиле ключ даже на несколько минут.

Где еще могут угнать машину?

Очень часто автомобили угоняют от офисного здания. Этот метод используют угонщики со специальным оборудованием. Так автомобили угоняют, как правило, в начале рабочего дня, когда люди только приезжают на работу и оставляют машины на парковке надолго. Как избежать угона? Специалисты советуют завернуть брелок в фольгу и ставить машину на охрану, вплотную приближаясь к автомобилю.

Угоняют машины от магазинов и торговых центров. Там угонщики, как правило, работают в паре с карманниками: хозяин машины ставит ее на охрану вслед за ним идет карманник, вытаскивает у жертвы ключи, а затем отдает их угонщику.

Как избежать угона в подобном случае? Просто: мужчинам не следует класть ключи от автомобиля в боковые карманы куртки или пиджака, женщинам - в сумку. Лучшее место для них - внутренние карманы.

Но популярностью пользуются не только легковушки. Как мы писали, угоняют и микроавтобусы. Так в Киеве злоумышленники угнали маршрутный автобус "Богдан". Воры угнали микроавтобус, который возил посетителей одного из крупных супермаркетов столицы. При этом сама машина была обклеена разноцветными надписями с названием супермаркета. Угон состоялся на ул. П. Усенко в Днепровском районе столицы.

-Ночью водитель оставил микроавтобус у себя под домом. А когда вышел на улицу, то не обнаружил его. После чего написал заявления в полицию об угоне автомобиля, - сообщили "КП" в Украине" в пресс – службе ГУ НП в городе Киев.