В Николаеве пойман злостный домушник

Злоумышленник проникал в жилища граждан и завладевал их имуществом. Правоохранители разыскали вора и изъяли у него часть краденого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

02 января 2017 года 37-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, похитил из общей кухни общежития, расположенного по ул. Радужная, микроволновую печь, а 04 января - бытовые приборы из квартиры знакомого.

Злоумышленник в поисках дополнительной прибыли шел уже «знакомым» ему путем - присваивал чужое имущество, потом его реализовывал, а деньги тратил на свои нужды. Вор не терял ни единой возможности и отказывал себе в возможности забирать вещи товарища.

Следственным отделением Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Злоумышленнику объявлено о подозрении, и избирается мера пресечения.