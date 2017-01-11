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В Николаеве неизвестный, угрожая ножом, отобрал у школьницы телефон

11.01.17 20:47Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня днем, 11 января около 16.00, в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от местного жителя о том, что в отношении его дочери совершено преступление.

Мужчина рассказал, что примерно 25 минут назад на ул. 2-я Песчаная, возле дома №15, неизвестный мужчина, угрожая его 13-летней дочери якобы ножом, отобрал у нее мобильный телефон.

Приметы нападавшего: рост примерно 175-170 см, на лице небольшая борода. Был одет в черную поношенную куртку, выглядел как бездомный.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 Украины «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.+

Полицейские принимают меры по розыску и установлению личности злоумышленника, сообщили в отделе коммуникации ведомства.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность нападавшего, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

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Среда, 11.01.2017

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