Житель Днепра заминировал психбольницу после кошмарного сна о пытках больных
|11.01.17 20:39
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Правоохранители Днепра разыскали мужчину, который вчера позвонил в областную психиатрическую больницу и сообщил о возможном взрыве здания.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепра.
Мнимым минером оказался 34-летний местный житель, инвалид III группы, страдающий психическим заболеванием и состоящий на учете врачей. Мужчина признался, что ночью ему приснился сон, в котором доктора пытали людей в психиатрической больнице.
Проснувшись, он решил позвонить в больницу и сообщил о заминировании.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что мужчина с 2010 года неоднократно сообщал о заминировании различных зданий Днепра. Мужчина является невменяемым. Он находится под присмотром матери, однако она не смогла уследить за ним, и он в очередной раз сообщил о заминировании.