Житель Днепра заминировал психбольницу после кошмарного сна о пытках больных

Правоохранители Днепра разыскали мужчину, который вчера позвонил в областную психиатрическую больницу и сообщил о возможном взрыве здания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепра.

Мнимым минером оказался 34-летний местный житель, инвалид III группы, страдающий психическим заболеванием и состоящий на учете врачей. Мужчина признался, что ночью ему приснился сон, в котором доктора пытали людей в психиатрической больнице.

Проснувшись, он решил позвонить в больницу и сообщил о заминировании.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что мужчина с 2010 года неоднократно сообщал о заминировании различных зданий Днепра. Мужчина является невменяемым. Он находится под присмотром матери, однако она не смогла уследить за ним, и он в очередной раз сообщил о заминировании.