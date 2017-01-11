Копы поймали преступника, который избил и ограбил николаевца, пригласившего его к себе домой

Как сообщалось ранее, в полицию обратился 31-летний житель Николаева, который сообщил, что 1 января он пригласил уличного знакомого продолжить празднование у него дома, а тот избил и ограбил его.

Оперуполномоченные разыскали злоумышленника и задержали его в порядке ст.208 УПК Украины.

У ранее судимого за имущественные преступления 29-летнего местного жителя полицейские изъяли все отобранное у потерпевшего имущество, кроме денег, которые нападающий успел потратить.

Относительно преступника решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения, рассказали в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Также установлена причастность мужчины к совершению грабежей. Так, злоумышленник отобрал сумки с личными вещами и мобильными телефонами еще у двух николаевцев. Продолжается расследование.