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В Николаеве военный едва не лишился рук, пытаясь вытащить застрявший автомобиль с помощью трамвая

11.01.17 17:04Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня днем, 11 января, на пересечении улиц Скульптора Измалкова и 7-й Продольной в Николаеве столкнулись внедорожники Dodge и Great Wall.

«Додж», под управлением военнослужащего, ехал по ул. Скульптора Измалкова со стороны Херсонского Шоссе, в направлении проспекта Мира, «Грейт вол» — во встречном направлении. Пытаясь разъехаться на пересечении с ул. 7-й Продольной, автомобили столкнулись и застряли, перекрыв полностью движение, пишут Новости-Н.

Автомобили остановились буквально в полуметре от трамвайных путей. Водитель Dodge попытался оттащить свой автомобиль немного в сторону при помощи трамвая. Вагоновожатая согласилась, «Додж» прицепили ленточным буксировочным тросом к трамваю и вагон двинулся. Водитель Dodge при этом командовал всей операцией, придерживая трос одной рукой и подавая сигналы вагоновожатой. Результат оказался вполне предсказуем — буксировочный трос натянулся как струна, а затем лопнул, сильно хлестнув водителя по кистям рук.

В результате обе руки у водителя были травмированы — по всей видимости речь идет о переломах. Водителю еще повезло, в подобной ситуации вполне реально лишиться одной, а то и двух рук.

Осторожно! Ненормативная лексика!

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Среда, 11.01.2017

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