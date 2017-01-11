28.12.16 19:402020
За минувшие сутки николаевские спасатели трижды вытягивали из кювета автомобили
|11.01.17 16:43
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
За прошедшие сутки в Службу спасения «101» трижды поступали сообщения о том, что водители автомобилей не могли справиться с управлением и допускали съезд транспорта в кюветы.
Данные случаи произошли на трассе Р-06 в районе Южноукраинска, на автодороге Т1506 в с. Ставки Веселиновского района и по ул. Киевской в Вознесенске.
Силами пожарно-спасательных отделений, которые привлекались для оказания помощи гражданам, все три автомобиля были вытащены из кюветов.
Спасатели отбуксировали транспорт на безопасный участок дороги, и водители смогли продолжить движение.
В результате происшествий никто не пострадал.