За минувшие сутки николаевские спасатели трижды вытягивали из кювета автомобили

Фото: ГСЧС

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

За прошедшие сутки в Службу спасения «101» трижды поступали сообщения о том, что водители автомобилей не могли справиться с управлением и допускали съезд транспорта в кюветы.

Данные случаи произошли на трассе Р-06 в районе Южноукраинска, на автодороге Т1506 в с. Ставки Веселиновского района и по ул. Киевской в Вознесенске.

Силами пожарно-спасательных отделений, которые привлекались для оказания помощи гражданам, все три автомобиля были вытащены из кюветов.

Спасатели отбуксировали транспорт на безопасный участок дороги, и водители смогли продолжить движение.

В результате происшествий никто не пострадал.