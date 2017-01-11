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В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

11.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Авария произошла только что на ул. Космонавтов

В районе площади Победы, напротив рынка, произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Как передает наш корреспондент, ставший свидетелем аварии, маршрутка, двигавшаяся по ул. Космонавтов в сторону пл. Победы, въехала в двигавшийся впереди нее микроавтобус. Маршрутку выбросило на встречную полосу, где в нее ударилась ехавшая во встречном направлении иномарка - водитель иномарки просто не успел затормозить.

Отметим, все автомобили ехали на небольшой скорости.

Судя по обстановке, никто не пострадал - водители находятся возле своих автомобилей, пассажиры маршрутки разошлись.

Вероятнее всего, виновным будет признан водитель маршрутки, который не соблюдал дистанцию.

На дороге сразу возникла пробка в обоих направлениях. Машины по очереди пытаются объехать столкнувшиеся автомобили.

Сотрудники полиции прибыли на место ДТП.

Напомним, в Николаевской области сегодня снова ухудшились погодные условия - идет снег, на дорогах гололедица.

Добавим, несмотря на снегопад, снегоуборочной техники на улицах города не видно.

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Среда, 11.01.2017

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