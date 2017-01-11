В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин
|11.01.17 13:15
|62
|0
Авария произошла только что на ул. Космонавтов
В районе площади Победы, напротив рынка, произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.
Как передает наш корреспондент, ставший свидетелем аварии, маршрутка, двигавшаяся по ул. Космонавтов в сторону пл. Победы, въехала в двигавшийся впереди нее микроавтобус. Маршрутку выбросило на встречную полосу, где в нее ударилась ехавшая во встречном направлении иномарка - водитель иномарки просто не успел затормозить.
Отметим, все автомобили ехали на небольшой скорости.
Судя по обстановке, никто не пострадал - водители находятся возле своих автомобилей, пассажиры маршрутки разошлись.
Вероятнее всего, виновным будет признан водитель маршрутки, который не соблюдал дистанцию.
На дороге сразу возникла пробка в обоих направлениях. Машины по очереди пытаются объехать столкнувшиеся автомобили.
Сотрудники полиции прибыли на место ДТП.
Напомним, в Николаевской области сегодня снова ухудшились погодные условия - идет снег, на дорогах гололедица.
Добавим, несмотря на снегопад, снегоуборочной техники на улицах города не видно.