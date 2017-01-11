У ФИФА украли шесть подарочных часов, одни из которых предназначались Роналду

Международную федерацию футбола (ФИФА) накануне церемонии награждения лучшего игрока мира 2016 года ограбили на сумму около 70 тыс. евро.

Об этом исообщает Daily Mail.

В Цюрихе были украдены шесть подарочных часов стоимостью по 10 тыс фунтов каждые (примерно 12 тыс. евро) которые были предназначены для победителей премии "The Best". В итоге лучший футболист мира Роналду, лучший тренер года Клаудио Раньери, обладательница звания лучшей футболистки-2016 Карли Ллойд и другие отмеченные организацией лучшие спортивные деятели получили более дешевые часы марки Hublot.

Между тем, в ближайшие дни лучшие по версии ФИФА все-таки получат часы той самой модели "Bing Bang Football" от Hublot.

Напомним, игрок мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии FIFA.