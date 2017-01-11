Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

Два дня подряд к одном супермаркете Николаева совершались кражи. Об этом рассказали в Патрульной полиции города

Так, днем патрульные получили сообщение о краже в супермаркете на улице Южной областного центра. На месте происшествия охранники передали инспекторам двух местных жителей - 45-летнего и 24-летнего мужчин. Как выяснилось, они взяли в супермаркете бутылки с вином и коньяком и продукты питания и вышли, не заплатив, но были задержаны охранниками неподалеку от магазина.

На следующий день стражи порядка вновь получили сообщение о краже из того же супермаркета. На этот раз охранники задержали 29-летнего жителя Ингульского района Николаева, который пытался похитить кофе на сумму более 200 гривен, но также был задержан.

В обоих случаях патрульные доставили подозреваемых в отдел полиции.