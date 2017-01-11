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Находящийся в розыске николаевец устроил домашние разборки

11.01.17 12:49Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Вчера вечером патрульные полиции города Николаева прибыли на семейную ссору, где оказалось, что муж заявительницы находится в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаева.

"Около 22 часов патрульные получили сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Генерала Карпенко, мужчина выражается в адрес жены нецензурной бранью и угрожает ей физической расправой. Во время общения с инспекторами муж и жена вели себя вежливо и заверили стражей порядка, что конфликт исчерпан, и они никаких претензий друг к другу не имеют", - говорится в сообщении.

Во время проверки личностей, оказалось, что 39-летний мужчина находится в розыске - он подозревается в совершении имущественного преступления.

Патрульные доставили подозреваемого в отдел полиции и передали инициатору розыска.

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