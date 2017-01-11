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Перепутали рычаги. Названа официальная причина крушения ТУ-154 с ансамблем Александрова

Фото: Рычаги управления закрылками и шасси в Ту-154/Life
11.01.17 10:27Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

После полной расшифровки "черных ящиков" Ту-154 эксперты Минобороны России пришли к выводу, что самолет рухнул в Черное море из-за ошибки пилота, а также низкой высоты и перегруза.

Об этом со ссылкой на источник близкий к расследованию сообщает Life.

К трагедии привела совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, кроме того второй пилот Александр Ровенский при взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Когда экипаж заметил ошибку, исправить ее не успели: Ту-154 попросту не хватило высоты для манёвра. Самолет ударился о воду хвостом, затем правым крылом и разрушился.

Эксперты Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны России в Люберцах заметили, что на третьей минуте полёта сработали датчики системы курсовой устойчивости. Самолет стал терять высоту из-за проблем с закрылками.

По мнению специалистов, второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо шасси убрал закрылки.

При этом источники сообщают, что хотя в первые секунды экипаж растерялся, однако пилоты взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти положение.

Life приводит расшифовку переговоров экипажа:

— ... Скорость 300... (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, ё-моё!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, ска, чё за х*ня!

— Высотометр!

— Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

Пилоты, летавшие на Ту-154, подтверждают, что у "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, устал.

Ещё одним фактором катастрофы Ту-154 в Сочи могло стать отсутствие у командира корабля и второго пилота достаточных знаний, как действовать в экстремальной ситуации. "Скорее всего, ни командир самолёта Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной лётной подготовки", — рассказал источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.

Кроме того, эксперты заявляют, когда экипаж попытался развернуть машину, у него был хороший шанс на спасение, если бы не перегруз.

Напомним, Ту-154 российского Минобороны, летевший в Сирию, разбился возле побережья Сочи утром 25 декабря 2016 г.. На борту находился ансамбль песни и пляски имени Александрова "оборонного" министерства, а также журналисты. Всего 84 человека и восемь членов экипажа.

Российские следователи рассматривают 7 версий крушения Ту-154. Специалисты отмечают, что "они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический (попадание птицы в двигатели самолета)".

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Среда, 11.01.2017

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