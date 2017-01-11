В Николаевской области на ферме зафиксировали свиную чуму

На одном из частных сельскохозяйственных предприятий в Доманевском районе Николаевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС)

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Гибель свиней была зафиксирована в ЧСП «им. Суворова» 6 января. Материал был отобран для исследования на АЧС и направлен в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в Киеве. 7 января методом молекулярно-генетического испытания установлен диагноз африканской чумы свиней.

7 января 2017 года Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Домановской РГА объявлено свинотоварную ферму ЧСП «им. Суворова» неблагополучной по африканской чуме свиней и установлено карантин. Территория свинотоварной фермы ПСП «им. Суворова» определена эпизоотическим очагом, установлено трехкилометровую зону защиты с населенным пунктом Прибужье Доманевского района, – говорится в сообщении.

Также была установлена двадцатикилометрового зону надзора в которую вошли населенные пункты Домановского района: Акмечетские Ставки, Щуцкое, Цветково, Анетовка, Коштов.