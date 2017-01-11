Верхний банер

В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

11.01.17 14:12Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Нколаевские спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия

На днях ранним утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспеке Центральном Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие.

По указанному адресу выехали пожарно-спасательное отделение 3 Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района города и дежурная смена аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию было установлено, что на автомобиле Газель (ГАЗ-3302) до сих пор летняя резина. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства, груженого хлебом, на бок. Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к водителям! Событие могло привести к травмированию водителя, а также других участников дорожно-транспортного движения! Не пренебрегайте правилами безопасности, готовьте транспортные средства согласно сезону! Не подвергайте опасности себя и окружающих! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!

Похожие новости

11.01.17 13:15В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

06.10.15 09:59В Николаеве грузовик врезался в полную пассажиров «маршрутку» - погибли две девушки

30.12.13 10:03Дело Татьяны Черновол: заврались!

01.12.10 17:04Николаевский «Беркут» остановил акцию протеста родителей, чьи дети погибли в авариях

24.10.08 10:52Страшная авария возле села Лиманы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

15:20В Южноукраинске вместо кафе сгорел домик для отдыха экс-владельца «Плавней»

15:10У ФИФА украли шесть подарочных часов, одни из которых предназначались Роналду

14:59«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

14:42Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

14:21Два украинца попали в десятку самых высокооплачиваемых боксеров мира

14:12В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

14:06Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

13:50Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

13:41Известный николаевский хирург зовет горожан на акцию

13:35Второй богач мира в дни спада на бирже экономит на завтраках в McDonalds

13:29В Николаеве на обочине почти неделю стоит брошенный «БМВ» без номеров

13:26Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

13:18Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

13:15В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 16:051790

В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

28.12.16 16:302030

Умер известный николаевский историк, профессор Петр Тригуб

28.12.16 17:152130

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 17:291930

Кабмин разрешил спецпошлины на автомобили из ЕС

Самые читаемые

05.01.17 14:0056820

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215310

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379660

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277460

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама