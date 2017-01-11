В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

Нколаевские спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия

На днях ранним утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспеке Центральном Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие.

По указанному адресу выехали пожарно-спасательное отделение 3 Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района города и дежурная смена аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию было установлено, что на автомобиле Газель (ГАЗ-3302) до сих пор летняя резина. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства, груженого хлебом, на бок. Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к водителям! Событие могло привести к травмированию водителя, а также других участников дорожно-транспортного движения! Не пренебрегайте правилами безопасности, готовьте транспортные средства согласно сезону! Не подвергайте опасности себя и окружающих! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!