Завершено расследование убийства 30-летней жительницы Вознесенска, шокировавшего местную общину

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области

По результатам проведения досудебного расследования в уголовном производстве Вознесенской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики, который убил свою жену (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, 28 июля 2016 г. в направлении села Щербаневское Вознесенского района на обочине дороги было найдено обгоревшее тело 30-летней жительницы Вознесенска.

Благодаря совместной и слаженной работе Вознесенской местной прокуратуры и органов полиции 12 августа 2016 г. был задержан по подозрению в убийстве своей жены ее муж.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ночь с 27 на 28 июля 49-летний мужчина на почве ревности убил свою жену, с которой состоял в браке с 2012 года. В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления частично сжег ее тело.

Досудебное расследование продолжалось пять месяцев, что обусловлено длительностью проведения назначенных судебных экспертиз, а также перевода материалов уголовного производства на родной для подозреваемого язык - арабский.

В ходе расследования собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину подозреваемого.

На время рассмотрения уголовного производства по решению суда мужчине продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи ему грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Добавим, в течение 2016 г. на территории Николаевской области совершено 67 умышленных убийств (покушений), из которых 12 остаются нераскрытыми. В то же время правоохранительными органами области активно принимаются необходимые меры к установлению лиц, совершивших указанные уголовные правонарушения.